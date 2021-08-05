"МБХ медиа" прекратило работу вслед за "Открытыми медиа"

Издание "МБХ медиа" прекращает работу. Об этом сообщили представители СМИ.

Роскомнадзор 4 августа заблокировал несколько сайтов олигарха Михаила Ходорковского. По требованию Генпрокуратуры РФ оказались недоступны сайты "Открытые медиа", "МБХ медиа" и "Правозащитники открытки".

Ресурсы заблокировали после нескольких обращений Федерального агентства новостей, которое указывало на связь изданий с британской организацией "Открытая Россия" (Open Russia Civic Movement, Open Russia), признанной нежелательной в 2017 году на территории РФ.