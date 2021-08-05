Минздрав России сообщил, что в стране вакцинировано 37 миллионов человек

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в России прошли 37 млн человек, сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

Информацию о количестве вакцинированных первым компонентом россиян сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.

"Уже на сегодняшний день у нас по стране привито 37 миллионов человек, и за последнюю неделю это количество увеличилось на три миллиона", — отметил чиновник, выступая на консилиуме "Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции".

Массовая вакцинация в России стартовала с начала года, на данный момент доступны три вакцины для защиты от коронавируса и одна для ревакцинации. В июне ряд регионов ввел обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан.