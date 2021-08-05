В минобороны Белоруссии указали на оборонительный характер учений "Запад-2021"

Стратегические белорусско-российские учения "Запад-2021" носят исключительно оборонительный характер. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь.

В ведомстве отметили, что главной целью маневров является укрепление региональной безопасности. В основу учений заложен один из возможных вариантов внешней агрессии против союзного государства.

"Белорусско-российские учения "Запад-2021" не несут угрозы для европейского сообщества, в том числе для соседних стран", — говорится в сообщении.

Совместные учения "Запад-2021" будут проходить с 10 по 19 сентября на территории России и Белоруссии. В них будут задействованы более 12 тысяч военнослужащих. В ходе маневров планируется отработать комплекс вопросов, связанных с применением совместных штурмовых групп на урбанизированной территории.