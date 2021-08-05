Президент Украины исключил развитие Донбасса без контроля Киева

Донбасс "никогда не будет русской территорией", заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью местному телеканалу.

Глава государства считает, что гражданам, которые любят РФ, стоит "искать место в России". По его словам, стена между Украиной и Донбассом рухнет. Зеленский добавил, что регион не будет развиваться без контроля Киева.

Киев начал военную операцию против собственных граждан в 2014 году. Жители Донбасса выступили против украинской власти, которая установилась после государственного переворота.