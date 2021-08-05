Сборная России вернула себе пятое место в общем медальном зачете на ОИ-2020

Российская национальная сборная вновь заняла пятое место в общем медальном зачете на 32-й летней Олимпиаде после победы боксера Альберта Батыргазиева.

Российский спортсмен завоевал 15-ю медаль высшей пробы в актив национальной команды, благодаря чему Россия вновь поднялась на пятую строчку общего медального зачета Олимпиады-2020. На 13-й день спортивных соревнований на счету россиян в общей сложности. 55 наград.

Первую тройку лидеров 32-х летних Олимпийских игр составляют команды Японии, США и Китая. На счету китайской сборной 71 награда, 32 из которых — золотые. Токийская Олимпиада продлится по 8 августа.