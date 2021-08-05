Предложение "Единой России" о безопасных выборах поддержали еще три партии

Представители Партии роста, Партии пенсионеров, а также "Зеленой альтернативы" поддержали предложение "Единой России" о проведении безопасных выборов в условиях пандемии.

Торжественная церемония подписания документа состоялась в Центризбиркоме России. Инициатива направлена на обеспечение санитарной безопасности во время предвыборной кампании.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поблагодарил три присоединившиеся партии за отклик. По его словам, объединения сумели договориться, несмотря на политические взгляды.

Избирательная кампания впервые в истории будет проходить в таких сложных условиях. По этой причине партии должны позаботиться о здоровье и безопасности граждан, подчеркнул Турчак.