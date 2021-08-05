Семью из пяти человек жестоко убили в Хакасии

Следователи расследуют убийство пяти жителей села Джирим Ширинского района. В настоящее время задержан 36-летний подозреваемый.

Тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки, брата супруга с колото-резаными ранениями были найдены в одном из частных домов поселка. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц и малолетнего").

Силовики оперативно вычислили подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений житель Ширинского района. Обстоятельства происшествия устанавливаются.