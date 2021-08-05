Минобороны РФ перебросило четыре бомбардировщика Ту-22М3 к границам Афганистана

Ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 переброшены к границам с Афганистаном для участия в учениях.

Пилоты четырех Ту-22М3 ВКС РФ будут принимать участие в стратегических маневрах с войсками Узбекистана и Таджикистана. Совместные тренировки войск трех стран начались 5 августа на таджикском полигоне Харб-Майдон. Отработка различных действий проходит в 20 километрах от афганской границы.

Проведение военных учений началось на фоне серьезного обострения в Афганистане. Обстановка накалилась после выхода из страны ВС США спустя 20 лет боевых действий. Боевики захватили ряд территорий государства. Россия неоднократно выступала за мирное урегулирование ситуации и сейчас призывает стороны решить разногласия дипломатическим путем.