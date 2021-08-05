Заключенный получил еще три года тюрьмы за пропаганду терроризма в Новосибирске

Суд приговорил осужденного за разбой к трем годам лишения свободы. Мужчина занимался пропагандой терроризма, сообщает региональное ФСБ.

По данным следствия, в 2015 году его посадили в тюрьму за преступление, которое было совершено в Москве. Мужчину отправили отбывать наказание в Новосибирскую область. Накануне силовики выяснили, что заключенный стал активно заниматься организацией религиозно-экстремистской ячейки прямо из тюрьмы.

Он призывал своих сокамерников ехать в Сирию, чтобы примкнуть там к террористической ячейке. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК России "Публичное оправдание и пропаганда террористической деятельности". Суд увеличил срок мужчине еще на три года.