Леонид Кравчук рассказал, какие надежды возлагал на Россию

Бывший президент Украины Леонид Кравчук объяснил, в чем "ошибался" по отношению к России. Об этом он рассказал в интервью местному изданию.

По словам экс-президента, он был уверен, что в ходе общения с другими странами Россия "изменится". Но эти надежды оказались "ошибочными", считает Кравчук.

"Она (Россия. — Прим. ред.) осталась такой, какой была. А я знал много того, из чего должен был делать выводы. Не сделал", — заявил экс-президент.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек ранее прокомментировал слова Кравчука о том, что РФ якобы считается "врагом" Украины. Парламентарий уверен, что настоящими врагами являются политики, которые строят себе карьеру на оскорблениях России и ее граждан.