Боксер Батыргазиев пополнил копилку российской сборной 15-й золотой медалью

Российский боксер Альберт Батыргазиев выиграл олимпийское золото в весовой категории до 57 килограммов. Его награда стала 15-м по счету золотом в общей копилке команды ROC.

Батыргазиев выиграл первое российское золото в боксе на Олимпиаде в поединке с американцем Дьюка Рэгана. Бой завершился со счетом 3:2 раздельным решением судей в пользу представителя команды ROC, которая выступает на Играх от Олимпийского комитета России без национальной символики.

Золотая награда Альберта Батыргазиева стала 15-й по счету в общей копилке. Благодаря победе боксера Россия снова поднялась с шестой сточки на пятую в общем медальном зачете. Церемония закрытия летних Олимпийских игр состоится 8 августа.