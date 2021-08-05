В Госдепе потеряли подарочный виски для Помпео за 6 тысяч долларов

Госдепартамент США занялся расследованием загадочного исчезновения подарочной бутылки виски стоимостью 5,8 тысячи долларов (более 420 тыс. рублей). Как пишет американская газета The New York Times, презент от японского правительства был адресован Майку Помпео, занимавшему в 2019 году должность госсекретаря.

Согласно данным, опубликованным накануне в Федеральном реестре подарков, в день, когда официальные лица Токио передали виски (24 августа 2019 года), Помпео находился в командировке в Саудовской Аравии. Адвокат экс-главы Госдепа Уильям Берк сообщил, что презент так и не попал в руки адресата.

«Он понятия не имеет, какой была эта бутылка виски», – цитируют адвоката NYT.

Согласно американскому законодательству, чиновники в США могут хранить у себя презенты стоимостью до 390 долларов, в противном случае они должны заплатить оценочную стоимость. При этом подарки, полученные от иностранных правительств, по Конституции автоматически переходят в собственность Белого дома, но также с правом выкупа.

Таким образом в США исключили возможность заграничных государств влиять на политиков Соединенных Штатов. Нарушение правила грозит должностным лицам отставкой или гражданским наказанием, если виновник уже завершил карьеру в госорганах.

wikipedia.org / U.S. Department of State / Public Domain

По информации источников NYT, экс-госсекретарь не выкупал подарочный виски, а подобных инцидентов с пропажей подарка в истории США не было по меньшей мере 20 лет. В связи с этим дело поручили расследовать генеральному инспектору ведомства.

«Должностные лица администрации Трампа обычно пренебрегали руководящими принципами, касающимися повседневных государственных вопросов, таких как ведение документации и этика, а оформление документов на подарки часто было неполным. Раскрытие информации о пропавшей бутылке виски - это последний вопрос, который возникает в связи с тем, как Госдепартамент действовал при г-не Помпео, который обсуждал со своими помощниками возможность баллотироваться на пост президента от республиканцев в 2024 году», – напомнили американские журналисты.

В издании напомнили, что за годы работы на посту госсекретаря Помпео снискал себе репутацию не самого лучшего руководителя. Так, по его просьбе экс-президент США Дональд Трамп однажды уволил генерального инспектора Госдепартамента, который решил провести расследование о злоупотреблении полномочиями в отношении Помпео.

Однако после ухода чиновника с должности главы Госдепа, новый инспектор опубликовал отчет, в котором обвинил Помпео в нарушении этики. Вместе с женой он якобы часто просил подчиненных выполнять личные просьбы, вплоть до ухода за собакой.