Более десяти осужденных на смертную казнь россиян могут выйти на свободу

Сотрудники ФСИН рассказали, что после пребывания в колонии 25 лет приговоренные к высшей мере наказания граждане РФ могут подать прошение о помиловании.

По имеющимся данным, в исправительных тюрьмах особого режима для осужденных на пожизненный срок находится почти 540 человек, которым ранее изменили наказания. Среди них есть 11 осужденных, к которым из-за моратория применили наказание в виде лишения свободы на 25 лет, передает издание "Известия".

Их преступления были направлены на жизнь и здоровье граждан из хулиганских или корыстных побуждений, говорится в сообщении ведомства. Часть из них получила свои приговоры в 1997 году, а значит в скором времени они могут выйти на свободу.