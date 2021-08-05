Первый глава СБУ Марчук скончался на 81-м году жизни

Бывший премьер-министр Украины, первый председатель Службы безопасности страны Евгений Марчук скончался в возрасте 80 лет.

Его супруга, журналист Лариса Ившина сообщила о случившемся в Facebook. Причиной смерти стала остановка сердца.

"Черный день... умер ЕК (Евгений Кириллович. — Прим. ред.). <...> Остановилось сердце", — написала она.

Марчук родился в 1941 году в Одесской области. Он стоял во главе украинского правительства в 1995–1996 годах. На должности первого главы СБУ Евгений Кириллович находился с 1991 по 1994 год. В 2003–2004 годах возглавлял Министерство обороны Украины.