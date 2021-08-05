Российский боксер Бакши стал обладателем бронзы ОИ-2020 в весовой категории до 75 кг

Представляющий российскую национальную сборную атлет Глеб Бакши завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по боксу в весовой категории до 75 кг на 32-й летней Олимпиаде в Токио.

Россиянин 5 августа сразился со спортсменом бразильской команды Эбертом Соузой. Молодой боксер выиграл у Глеба Бакши со счетом 4:1 в весовой категории до 75 кг. Следующий бой для бразильца состоится с украинцем Александром Хижняком 7 августа.

Летняя Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. На 13-й день соревнований Россия находится на пятом месте общего медального зачета Игр. На счету российской национальной сборной 55 медалей, из которых 15 — золотые.