В "Открытых медиа" прокомментировали прекращение работы издания

Представители "Открытых медиа" объявили о прекращении работы издания после блокировки сайта со стороны Роскомнадзора по требованию Генпрокуратуры РФ.

Решение о прекращении работы интернет-издания было принято по согласованию с инвесторами. В сообщении сказано, что "Открытые медиа" перестают функционировать с 5 августа 2021 года.

Плюс ко всему в издании заявили, что проект якобы не сотрудничал с нежелательными организациями.

Генеральная прокуратура ранее внесла сайт "Открытых медиа" в перечень ресурсов, которые призывают к экстремизму. После этого Роскомнадзор заблокировал работу сайта.