Пассажирский самолет экстренно приземлился в аэропорту Челябинска

Воздушное судно авиакомпании "Россия" вылетело в Москву с 83 пассажирами на борту. По техническим причинам ему пришлось вернуться в аэропорт вылета.

Полет производился из международного аэропорта Челябинска имени Курчатова в 05:25 (03:35 по московскому времени). Предварительной причиной посадки лайнера названо срабатывание датчика низкого давления в топливной системе. Отмечается, что самолет приземлился в штатном режиме.

Челябинская транспортная прокуратура взяла ситуацию под контроль. Среди пассажиров никто не пострадал, теперь их планируют доставить в Москву на резервном самолете.