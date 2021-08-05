Полиция Москвы задержала мужчину, выбросившего двухлетнего сына из окна

Сотрудники правоохранительных органов столицы поймали местного жителя, который после ссоры с родственницей сбросил своего двухлетнего ребенка из окна квартиры на пятом этаже.

ЧП случилось в доме, расположенном на улице Шумилова. Случайные прохожие увидели находящегося в сознании мальчика, который получил ряд травм, и вызвали ему медиков скорой помощи. Вскоре пострадавшего доставили в больницу, где он находится под пристальным вниманием врачей, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Позднее правоохранители смогли задержать сбежавшего с места происшествия предполагаемого преступника. По предварительным данным, он поругался с бабушкой своего сына, а после выместил свой гнев на ребенке. Мать малыша в момент события находилась в отъезде. В скором времени следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.