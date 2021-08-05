Мужская сборная России по волейболу обыграла бразильцев в полуфинале турнира в Токио

Представляющие Россию волейболисты заработали путевку в финал соревнований на летних Олимпийских играх в Токио, обыграв команду Бразилии в полуфинале.

Россияне обеспечили себя медалью в волейболе на токийских Играх после победы над бразильцами со счетом 3:1. Наиболее активным игроком в сборной России стал Максим Михайлов, набравший 22 очка. На счету Егора Клюка 15 заработанных очков, а у Ивана Яковлева — 12.

Соперник российских волейболистов в финале будет назван позднее. Двумя другими командами финальной встречи станут сборные Франции и Аргентины. Игры за бронзу состоятся 7 августа.