Россиянам напомнили законные основания проверки квартиры

Проверка приборов учета и их показаний производится уполномоченными представителями по согласованию с собственником жилья.

Об этом изданию "Прайм" рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов. При этом он подчеркнул, что всякая проверка должна быть обоснована.

Однако, если договориться о сроках осмотра не удалось, и владелец квартиры не пустил работников коммунальных служб, они составят акт, обратятся в суд и, как правило, получат разрешение, обязывающее собственника открыть дверь.