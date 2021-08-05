Минпромторг заявил о падении цен на овощи в российских магазинах

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации зафиксировало снижение стоимости овощей в магазинах страны.

Также цены на продукты упали на фермерских рынках и ярмарках выходного дня. Речь идет об овощах из "борщевого набора", пишет ТАСС со ссылкой на слова замглавы ведомства Виктора Евтухова.

"Тенденция к снижению цен заметна и у производителей, и у торговых сетей", — отметил чиновник.

По данным министерства, по сравнению с предыдущей неделей цены на морковь упали более чем на 11%. Картофель подешевел почти на 6,5%, а лук потерял в цене около 1%.