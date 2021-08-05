В Совбезе ООН обратились к России с просьбой отозвать признание Южной Осетии

Россию попросили отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. С таким заявлением обратились государства, входящие в Совбез ООН.

Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года. Это решение просят отозвать Франция, Великобритания и США. Их поддержали Эстония, Норвегия, Ирландия и Албания.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский осудил обращение западных государств. Он подчеркнул, что независимость Южной Осетии и Абхазии является действительностью этот факт нельзя игнорировать.