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Буланова перечислила основные составляющие успеха российских гимнасток на ОИ

Буланова перечислила основные составляющие успеха российских гимнасток на ОИ

Гимнастки из России будут отстаивать честь своей страны в последние дни Олимпиады в Токио. Какие составляющие успеха есть у спортсменок, рассказала певица Татьяна Буланова.

Российским болельщикам предстоит испытать разные эмоции в заключительные дни Олимпиады. На протяжении многих лет отечественные спортсменки считаются одними из сильнейших в художественной гимнастике. И Татьяна Буланова всегда следит за выступлением россиянок.

"Мне кажется, самое главное – это характер, что важно во всех областях, одаренность и, безусловно, правильный тренерский подход", — цитирует певицу "Петербурский дневник".

Ситуация вокруг россиян огорчает звезду эстрады. Спортсменов лишили чести выступать с национальной символикой. За отсутствие "бана" за допинг Буланова назвала такое решение несправедливым. Но на результат сборной России оно не влияет.

"Мы только сильнее становимся", — заявила певица.

Самым сильным переживанием для артистки стало выступление гимнастки Людмилы Турищевой на Кубке мира в 1975 году. Спортсменка смогла выполнить всю программу, не обращая внимание на неисправный снаряд. Участникам ОИ от России Буланова пожелала побед и боевого настроя.