Разногласия в оплате труда стали частой причиной отказа в принятии на работу

Споры из-за размера зарплаты являются самой частой причиной отказа в трудоустройстве. Это следует из исследования рекрутинговой платформы hh.ru и облачной CRM Talantix.

Аналитики изучили сведения за первое полугодие 2021 года и составили рейтинг из десяти пунктов, каждый из которых соответствует причине отказа в работе. В этот список среди прочих вошли и такие поводы, как возраст, пол или национальность, передает РИА Новости.

"Отказы соискателям в трудоустройстве с явными дискриминационными признаками — из-за пола, возраста, национальности — замыкают топ-10 самых распространенных причин", — говорится в исследовании.

Среди других причин числятся отсутствие у соискателя требуемых навыков и квалификации (каждый пятый случай) и несоответствие личных качеств для организации (каждый шестой отказ). Среди "дискриминационных" причин самой любимой среди работодателей является возраст.