Украина готовится отражать "широкомасштабное вторжение"

Министерство обороны Украины рассматривает девять сценариев обострения ситуации, в числе которых есть и "широкомасштабное вторжение" на территорию страны.

Минобороны Украины изучает информационное влияние учений России и Белоруссии "Запад-2021" на Украину, страны Балтии и Польшу. Об этом заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович.

Киев намерен противодействовать Москве и Минску своими учениями "Совместные усилия-2021". Арестович уточнил, что календарно украинские испытания приходятся на активную фазу "Запада-2021". Он также отметил, что оборонное ведомство Украины считает полномасштабное вторжение самым опасным из всех возможных вариантов.

Москва обвинения Киева отрицает и считает неприемлемыми. По данным российской стороны, конфликт внутри Украины является личной проблемой руководства страны, и РФ заинтересована в том, чтобы политический и экономический кризисы были преодолены.