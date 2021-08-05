Flutter-разработчик возглавил список высокооплачиваемых вакансий на удаленке

Самую высокую зарплату на удаленке готовы предложить разработчику, владеющим языком Flutter, в августе. Кандидатам обещают до 300 тысяч рублей в месяц.

Традиционно специалисты IT-сферы возглавляют рейтинг высокооплачиваемых профессий на удаленке. Работодатель обещает Flutter-разработчику сложные, но не менее интересные и амбициозные задачи, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру".

Консультант в агентстве спортивной аналитик может получать 230 тысяч рублей в месяц. За эту зарплату ему придется собирать и обрабатывать информацию, заниматься прогнозированием. Рекрутеру на удаленке обещают до 150 тысяч рублей в месяц.

Главному специалисту по отоплению, вентиляции и кондиционированию готовы выплачивать 120 тысяч рублей ежемесячно. Замыкает пятерку лидеров по самым высокооплачиваемым профессиям Digital performance manager. Его доход может составлять 120 тысяч рублей, передает РИА Новости.