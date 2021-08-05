МИД России призвал россиян оформить страховку перед поездкой за рубеж

Выезжающим за рубеж россиянам следует оформить страховку на случай заболевания COVID-19. Об этом сообщил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Рекомендации для осуществления всех поездок в другие страны на фоне пандемии коронавируса общие. Гражданам рекомендуется следить за актуальными правилами въезда в то или иное государство, передает РИА Новости.

Если у граждан, отправляющихся за рубеж, есть возможность оформить страховку, то стоит ею воспользоваться. Документ может потребоваться на случай оказания медицинской помощи при заражении коронавирусом. А так как в мире эпидемиологическая картина остается сложной, такую вероятность исключать нельзя, заключил Пилипсон.