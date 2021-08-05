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МИД России призвал россиян оформить страховку перед поездкой за рубеж

МИД России призвал россиян оформить страховку перед поездкой за рубеж

Выезжающим за рубеж россиянам следует оформить страховку на случай заболевания COVID-19. Об этом сообщил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Рекомендации для осуществления всех поездок в другие страны на фоне пандемии коронавируса общие. Гражданам рекомендуется следить за актуальными правилами въезда в то или иное государство, передает РИА Новости.

Если у граждан, отправляющихся за рубеж, есть возможность оформить страховку, то стоит ею воспользоваться. Документ может потребоваться на случай оказания медицинской помощи при заражении коронавирусом. А так как в мире эпидемиологическая картина остается сложной, такую вероятность исключать нельзя, заключил Пилипсон.