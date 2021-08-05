Военные учения с участием России стартовали у границы с Афганистаном

Учения, в которых участвуют 2,5 тысячи военнослужащих из России, Таджикистана и Узбекистана, стартовали неподалеку от границы с Афганистаном, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Маневры пройдут на полигоне Харб-Майдон до 10 августа. До границы с Афганистаном здесь примерно 20 км. О цели учений рассказал заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

"Проведя совместные учения, мы проверим накопленный боевой опыт, апробируем оптимальные формы применения войск и выработаем общие подходы к ведению военных действий", — подчеркнул генерал.

В ходе маневров будут использованы новые мишени, имитирующие танки. Основу российского воинского контингента на учениях составят подразделения 201-й военной базы.