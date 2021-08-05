Переполненный мигрантами автобус попал в серьезную аварию в США

Фургон примерно с 25-ю пассажирами попал в ДТП на юге Техаса. В результате аварии погибли 11 человек, еще 12 получили ранения.

Автобус, рассчитанный на 15 пассажиров, опрокинулся из-за чересчур большого веса. В салоне в основном были мигранты. По предварительной информации американских СМИ, транспорт занесло на повороте. Водитель фургона скончался на месте.

Пострадавших в ДТП людей с помощью авиации доставляют в больницу. Информации об их состоянии пока нет, так же как и точной причины трагедии, произошедшей в нескольких десятках километров от границы с Мексикой.