Сенатор Пушков заявил о сильном влиянии фейковых новостей на людей

Фейки обладают неимоверной силой, особенно если они противоречат официальной информации. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Он обратил внимание на "полубезумную историю", которая приключилась с американцем Райаном Мерфи. Мужчина решил пошутить в TikTok и создал фейк, в который охотно поверили пользователи Сети. Блогер рассказал, что в штате Иллинойс нашли огромные кости динозавров. В следующем видео Мерфи раскрыл все карты и сообщил, что предыдущий ролик был выдуманным, однако ему никто не поверил.

"Сила фейка невероятна, особенно если он противостоит официальной науке или официальной политической позиции. Для успеха фейка особенно важно, чтобы подход был альтернативным разумному, что и доказывает эта полубезумная история", — заявил Пушков.

Сенатор привел в пример деятельность фокусника Гудини. Многие люди были убеждены, что в его выступлениях есть место не только трюкам, но и магии.