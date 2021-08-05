Испанские ученые проверят эффективность эхинацеи в борьбе с коронавирусом

Центр исследований в области молекулярной медицины и хронических заболеваний Испании изучает возможности эхинацеи пурпурной для борьбы с COVID-19.

Цель испанских ученых выяснить, будет ли препарат на основе эхинацеи эффективен при лечении коронавируса. Сейчас это лекарство используется при простудных заболеваний. Согласно предыдущему исследованию, растение может принести пользу и при COVID-19, пишет Heraldo de Aragon.

Ученым уже дано разрешение на проведение клинических испытаний. Специалисты проверят роль эхинацеи в капсулах в исцелении заразившихся коронавирусом пациентов. Есть вероятность, что экстракт растения сократит продолжительность болезни и снизит риск развития осложнений.