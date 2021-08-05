Великобритания подарит Украине два списанных минных тральщика типа Sandown

Военно-морские силы Великобритании передадут украинскому флоту два списанных минных тральщика Ramsey и Blyth типа Sandown. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС страны.

Корабли Ramsey и Blyth несли боевое дежурство в составе британских ВМС более 20 лет. За время службы эти военные корабли принимали участие в операциях Великобритании и НАТО в средиземноморской акватории и на Ближнем Востоке.

После завершения дальнейших работ на обоих кораблях, их направят украинским военным. Сообщается, что на место устаревших тральщиков, командование ВМС Великобритании планирует поставить беспилотные автономные системы.