Военнослужащих российских подразделений ПВО направят на ревакцинацию от COVID-19

Ревакцинация от коронавируса в Вооруженных силах России начнется с подразделений ПВО. На это указали источники в Минобороны страны.

Повторные уколы сделают расчетам зенитных систем С-300 и С-400. На ревакцинацию также направят личный состав радиотехнических подразделений и перехватчиков МиГ-31.

"Военнослужащие — это достаточно узкое профессиональное сообщество, они в массовом порядке находятся в тесном контакте друг с другом. Это создает особый риск. Если упустить ситуацию, последствия могут быть катастрофическими", — сообщил "Известиям" военный эксперт Олег Желтоножко, говоря о необходимости ревакцинации.

Вакцинация российских военнослужащих от коронавируса стартовала в конце прошлого года. Процесс был успешно завершен, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, два месяца назад.