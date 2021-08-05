Петербургские музыканты оценили идею открытия академии джаза в городе

Новое музыкальное высшее учебное заведение под кураторством Игоря Бутмана начнет свою работу в Санкт-Петербурге уже в 2023 год. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Творческие жители Северной столицы в ближайшее время смогут попробовать свои силы в "Академии джаза и популярной музыки под кураторством Игоря Бутмана". Музыкант является саксофонистом и народным артистом России, передают "Невские новости".

Многие знаменитые эстрадники считают, что открытие нового учебного пространства для осваивания неклассической музыки положительно скажется на культурной сфере населения. Этому событию обрадовался пианист Анатолий Кальварский. Однако, по его словам, для обучения ученикам необходимо обладать базовыми основами.

"Так не бывает, что просто пришел человек, захотел играть джаз и поступил к Бутману. Надо иметь, конечно же, какое-то элементарное образование", — отметил музыкант.

Новость показалось радостной и известной певице Алисе Вокс. По ее мнению, сейчас наблюдается "страшный дефицит на неклассическое музыкальное образование".

Высшее учебное заведение станет структурным подразделением Музыкального училища имени М. П. Мусоргского в Санкт-Петербурге. Прием студентов в новом корпусе стартует в 2023 году.