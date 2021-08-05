Сообщивший о тревоге рейс Екатеринбург — Москва приземлился в Казани

Пассажирский самолет Екатеринбург — Москва, подавший сигнал тревоги, экстренно сел в столице Татарстана Казани. Об этом сообщил источник.

Посадка пассажирского самолета в аэропорту Казани прошла благополучно. По предварительной информации, никто из летевших на борту рейса Екатеринбург — Москва не пострадал.

Борт Sukhoi Superjet 100, следовавший из Екатеринбурга в столицу России, подал сигнал тревоги в небе над Удмуртией. Самолет начал снижение. Детали произошедшего выясняются. Пока официальной информации о причинах инцидента не поступало.