Политолог Соловейчик объяснил значимость поездки Беглова в Москву для Петербурга

Глава Петербурга Александр Беглов провел важные переговоры, связанные с инфраструктурными проектами города, в Москве 4 августа. Его усилия оценил политолог Владимир Соловейчик.

Губернатор Петербурга обсудил вопросы, касающиеся выделения средств Петербургу в транспортной сфере, в частности, обновление состава метрополитена и наземного пассажирского транспорта, строительство Широтной магистрали скоростного движения и других инфраструктурных объектов. Его старания прокомментировал политолог Соловейчик, передают "Невские новости".

Эксперт считает, что лоббистские усилия главы Северной столицы очень важны для города и его жителей. Кроме того, Петербург, будучи вторым по назначению в стране городом, нуждается в соответствующих трансфертах, субсидиях, поступлениях, и Беглов в свою очередь очень способствует выдаче необходимых распоряжений.

"<...> во многом у нас все зависит от личных отношений, от взаимодействия чиновника с чиновником, и в этом плане лоббистская деятельность безусловно важна, потому что это все будет на бумаге, реально же средства поступают в городскую казну не всегда точно в срок и в установленном объеме", — комментирует Соловейчик.

Встречи в Москве проводились с учетом предыдущих совещаний Беглова с главой страны Владимиром Путиным, в ходе которых губернатор Петербурга попросил президента оказать поддержку Северной столице, выделив средства из Фонда национального благосостояния на реализацию ряда крупных проектов.