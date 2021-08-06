Мирзаян напомнил противникам «СП–2», что американцы уходят, а соседи остаются

Союзникам США, если они хотят быть именно союзниками, нужно перестать быть добровольными вассалами американцев, выработать собственную политическую позицию и начать претворять ее в жизнь. И главное – отказаться от демонстрации готовности дружить с США против других стран, особенно против своих соседей.

Такой совет в материале для газеты «Взгляд» высказал политолог, доцент Финансового университета при российском правительстве Геворг Мирзаян, комментируя положение, в котором оказались страны, которые до недавнего времени выступали против завершения строительства «Северного потока – 2» под эгидой Соединенных Штатов Америки, и для которых соглашение Вашингтона и Берлина по российскому газопроводу стало настоящим шоком.

Речь, по словам эксперта, идет о странах Балтии, Польше и Украине, которые ополчились против России и Германии, стремясь не допустить ввода в эксплуатацию газопровода, который напрямую по дну Черного моря доставит газ от продавцов покупателям, в обход стран, которые ранее зарабатывали на транзите топлива.

«К Соединенным Штатам тут особых претензий нет. Американские внешнеполитические пируэты связаны исключительно с национальными интересами – так, как их понимают текущие хозяева Белого дома», — отмечает Мирзаян.

По его словам, так же, как в свое время экс-президент США Дональд Трамп вывел страну из ядерной сделки с Ираном, объясняя это национальными интересами, также и нынешний глава Белого дома Джо Байден «продал» Германии согласие на завершение строительства «Северного потока – 2», потому что, по его мнению, для Вашингтона это не просто выгодно, а является единственным выходом из ситуации. А ситуация сложилась такая, что, несмотря на введенные Трампом санкции, «Северный поток – 2» все-таки оказался практически достроен и помешать его запуску могли только тотальные санкции против немецких компаний, но этот шаг полностью обрушил бы отношения между Берлином и Вашингтоном.

Федеральное агентство новостей /

«Претензии есть как раз к элитам американских «союзников». Руководителям стран, которые в какой-то момент посчитали, что им не нужна самостоятельная, суверенная внешняя политика, основанная на национальных интересах», — добавил Мирзаян.

Эти политики, по его словам, решили, что гораздо проще вместо разработки собственной стратегии привязаться к стратегии США и следовать по колее, которую прокладывают американцы, подбирая за ними «объедки». Тем более, что американские «объедки» для стран вроде Украины представляют собой вполне солидные бонусы.

Но теперь, после резких шараханий США из крайности в крайность, этим странам пора понять, что следовать за Америкой не лучшая стратегия, потому что в дальнейшем в политике Вашингтона таких пируэтов будет все больше.

«Союзники США должны стать именно союзниками, а не добровольными вассалами, как сейчас. Выработать собственную политическую линию, основанную на национальных интересах и учете (не подчинении, а именно учете) позиции США, после чего претворять эту линию в жизнь», — считает Геворг Мирзаян.

И наконец американским союзникам нужно перестать так открыто показывать, что они готовы дружить с США против других стран, и особенно против своих соседей, потому, что американцы уйдут, а соседи останутся, заключил эксперт.