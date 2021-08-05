Эксперт спрогнозировал европейское будущее украинской газовой отрасли

Украине придется смириться с тем, что контроль над ее газотранспортной системой перейдет международному газовому консорциуму, в который будут входить Россия и Германия, согласно плану, разработанному почти 20 лет назад.

С таким прогнозом в эфире YouTube-канала «Капитал» выступил киевский эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.

«По моему скромному мнению, спустя 20 лет, чуть меньше, мы снова вернулись к истории консорциума, международного газотранспортного консорциума, только инициатива теперь будет исходить не от российской стороны, а от германской», — заявил эксперт, слова которого приводит информационный портал «ПолитНавигатор».

По его словам, отвечать за ситуацию в украинской газовой отрасли и контролировать ее будет Германия. И именно поэтому, понимая, что заинтересованные лица на Украине будут отодвинуты «от корытца», возникла нынешняя резкая активность вокруг российского газопровода «Северный поток – 2».

И хотя на Украине до последнего времени звучали заявления о том, что ситуацию с достройкой и запуском нового российского газопровода, проходящего в обход украинской территории, еще можно изменить, и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба собирался «играть в футбол, забивая голы в дополнительное время», скоро Киеву придется признать, что наступил «конец игры», считает Землянский.

Федеральное агентство новостей / Петро Панч

«Там же звучала такая риторика: «Это не конец игры». Так вот, я боюсь, что как раз конец игры, и немецкий представитель едет сюда наводить ordnung [порядок] в газовой сфере», — заявил эксперт.

Германия превратит украинский газовый маршрут и подземные газовые хранилища в полноценную часть евразийской газотранспортной системы, которая будет работать с четкими показателями и прогнозируемым результатом. И больше смена власти на Украине не сможет вызывать изменение политики с разворотом курса на 180 градусов и к отказу руководства страны от обязательств его предшественников.

Украинская газовая отрасль начнет стабильно функционировать по общеевропейским правилам, которыми, кстати говоря, уже на протяжении десятка лет в своей работе руководствуется российский газовый гигант «Газпром», заключил Землянский.