"Бенфика" на выезде обыграла "Спартак" в первом квалификационном матче ЛЧ

"Спартак" уступил "Бенфике" в ходе квалификационного матча Лиги чемпионов со счетом 0:2. Игра прошла на стадионе "Открытие Арена" в Москве.

Счет в игре открыл форвард "Бенфики" Рафа Силва, который на 51-й минуте распечатал ворота Александра Максименко с подачи Жоау Мариу. Следующий мяч в ворота красно-белых отправил Жилберту Силва на 73-й минуте.

Встречу должна была обслуживать команда арбитров из Испании, однако перед стартовым свистком произошла замена. Судили матч сербские рефери Срджан Йованович, Урош Стойкович, Милан Михайлович и Новак Симович.