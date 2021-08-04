Комбинация первой дозы "Спутника V" с другими вакцинами оказалась безопасной

Использование первой дозы "Спутника V" с другими вакцинами не окажет опасного влияния на организм. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Аргентинские ученые провели исследование, в ходе которого выявили безопасность комбинации первой дозы вакцины "Спутника V" с другими препаратами. Российское лекарство во время опыта показало высокие результаты.

"Данные, полученные министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, демонстрируют, что комбинированное применение препарата "Спутник Лайт" с другими вакцинами и вакцинация двумя инъекциями только "Спутника Лайт" являются безопасными — отсутствуют серьезные побочные явления, связанные с вакцинацией", — заявили представители РФПИ.

Важным преимуществом российской вакцины является эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эти качества были доказаны на основе 250 клинических исследований по всему миру.