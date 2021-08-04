Более 120 человек умерли от коронавируса за сутки в Турции

Турецкие врачи зафиксировали рекордное количество случаев заражения коронавирусом в сутки с 1 мая. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Суточное число инфицированных граждан Турции составило 26 822 человека. Таких высоких показателей не было с 1 мая. За 24 часа от осложнений COVID-19 умерли 122 жителя страны.

"За последние 24 часа сделано 262 048 тестов, выявлено 26 822 случая [заражения коронавирусом]", — говорится в ежедневной сводке ведомства.

Турция занимает седьмое место в рейтинге стран с наибольшим количеством инфицированных граждан. За весь период пандемии на территории государства коронавирусом заразились более 5,7 миллиона человек.