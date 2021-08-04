Пушков заявил, что США не настроены на нормализацию отношений с Россией

Лидер США Джо Байден стал инициатором встречи с президентом России Владимиром Путиным не для нормализации отношений. Соединенные Штаты на нее не настроены.

Ранее американский лидер отметил, что "перезагрузка" отношений с Россией невозможна. Эти заявления не носили ложный характер. Ведь Вашингтон не расположен к такому развитию сотрудничества, пояснил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале.

Байдену было необходимо не допустить обострения российско-американских отношений. В этом и заключается смысл переговоров по стратегической безопасности для властей Соединенных Штатов. Ведь негативный оттенок взаимодействия двух государств мог быть небезопасным для США, резюмировал Пушков.