Сатановский: в миграционном кризисе в ЕС прослеживается четкая закономерность

Серьезные миграционные проблемы, с которыми столкнулась Европа, стали результатом того, что европейцы начали вместе с американцами вмешиваться в дела других государств, пытаясь перекроить мир, «построив» соседей и согнув их под себя.

Такую «железную закономерность» выявил российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, который пишет об этом в своем Telegram-канале «Армагеддоныч».

По словам эксперта, мигранты атакуют Европу, прибывая на континент тысячами и десятками тысяч, через центральный, западный, восточный, а с недавнего времени и через северный, коридоры. В будущем же, возможно, они начнут валить сотнями тысяч или даже миллионами.

«Что называется, да здравствуют европейские законы и лично Ангела Меркель, которая канцлером Германии скоро быть перестанет, но ее приглашение мигрантов в Европу будет действовать очень и очень долго», — иронизирует Сатановский.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

При этом, по его словам, Европа практически ничего не может сделать для защиты своих границ. Для этого ей бы потребовалось установление нацистского режима, подобного тому, что царил в ряде европейских государств несколько десятилетий назад при Гитлере. Но ничего подобного там не просматривается.

«Так что, пускай принимают мигрантов, которых там политкорректно называют беженцами, старательно делая вид, что в этот термин сами верят, и не морочат никому голову. Ни марокканцам, ни ливийцам, ни туркам, ни белорусам. Тем более, что закономерность за всем происходящим просматривается более, чем четкая», — отмечает эксперт.

И, говоря о закономерности, Сатановский подчеркивает, что это железная и элементарная закономерность – аксиома, незыблемая, как скала, и логичная, как теорема Пифагора. Она заключается в том, что между попытками европейских политиков влиять на внутренние дела других государств и притоком в Европу новых потоков мигрантов-беженцев существует прямая причинно-следственная связь. При этом прибывающие в Европу мигранты не стремятся стать европейцами и следовать принятым в Европе правилам.

«Пользы от них там ноль, вреда и опасностей много, а претензии их настолько грандиозны, что иногда кажется, что они себя представляют хозяевами Европы. Да, в общем, именно ими они себя и чувствуют», — пишет Сатановский.

Все новые и новые потоки мигрантов устремляются в Европу, как только раздается критика в адрес марокканского короля из-за нарушения прав человека, или когда у властей Белоруссии возникают проблемы с оппозицией, а также, когда Евросоюз ссорится с президентом Турции.

wikipedia.org / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jesse B. Awalt/Released

Ливийский лидер Муаммар Каддафи, который не пускал мигрантов в Европу, был свергнут и убит, напомнил Сатановский. В результате этого дорога в Европу через Ливию оказалась открыта для всех желающих, и такой она останется еще очень долго.

«Интересно, в Брюсселе этим довольны? В Берлине, Париже, Риме, Мадриде, Лондоне, Вильнюсе, Афинах? В Вашингтоне, который, как минимум, к свержению Каддафи и проблемам (президента Белоруссии Александра) Лукашенко руку приложил напрямую? – интересуется эксперт. — Или про американцев спрашивать бесполезно — им не до европейцев, а проблема мигрантов не входит в перечень тем, обсуждаемых в рамках евроатлантической солидарности?».

А ведь если бы европейцы не вмешивались в дела соседей и не пытались бы вместе с американцами перекроить мир под свои идеалы, возможно у них не было бы нынешних проблем с мигрантами, или во всяком случае они были не такими серьезными, как сейчас, заключает Сатановский.