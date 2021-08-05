Погребинский: у Зеленского есть одна возможность слезть с «пороховой бочки»

Президент Украины Владимир Зеленский находится в очень шатком положении и, рассчитывая поднять свой авторитет внутри страны, он предпринимает попытки доказать свою политическую значимость на международном поле.

Об этом в комментарии информагентству «НьюИнформ» рассказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, обсуждая странное поведение президента Украины, который пытается заигрывать и с пророссийски настроенной частью населения и с местными националистами, однако лишь теряет поддержку избирателей.

Как отметил политолог, Владимир Зеленский мог бы попытаться поднять свой авторитет у украинцев, решая настоящие проблемы, которые заботят жителей страны, однако вместо этого он участвует в каких-то бесконечных политических шоу, рассчитывая таким образом повысить свою значимость.

«Но Зеленский забывает о том, что сидит на пороховой бочке, — подчеркнул Погребинский. — Власть, которая предлагает людям только зрелища, но не хлеб, находится в очень опасном положении. Неприязнь украинцев к Зеленскому будет расти, если он не изменит свою политику».

А националисты, с которыми заигрывает украинский лидер, его на самом деле ненавидят и при первой же возможности это продемонстрируют, добавил политолог.

Федеральное агентство новостей / Семен Притула

Единственным шансом Зеленского слезть с пороховой бочки является сотрудничество с партией ОПЗЖ (Оппозиционная платформа – За жизнь» и наладить диалог с Россией с целью найти компромисс.

Только эти шаги могут помочь Зеленскому удержать власть, заключил Михаил Погребинский.