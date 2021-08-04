В Госдуме назвали провокацией демарш белорусской спортсменки Тимановской

Запад готовит новые провокации против Белоруссии, используя олимпийских спортсменов, заявил депутат Госдумы России Геннадий Онищенко.

На Олимпийских играх произошел скандал с участием белорусской спортсменки Кристины Тимановской. Ее изначально отчислили из команды за невыполнение установок тренерского штаба. После этого она устроила демарш и попросила политическое убежище на Западе. Многоборка Яна Максимова позже заявила, что отказывается возвращаться в Белоруссию из Германии.

"А цель всего этого одна — провоцирование напряжения в белорусском обществе ради повода для очередных санкций. Я почти уверен, что этим дело не кончится: в этом направлении последуют еще действия", — считает Онищенко.

Российский политик добавил, что все эти истории являются частью антибелорусской провокации. Запад решил использовать спортсменов в качестве разменной монеты. Плюс ко всему иностранным покровителям уже надоела бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, а сейчас ей пытаются найти замену, передает слова депутата Федеральное агентство новостей.

Как стало известно ранее, Польша выдала гуманитарную визу мужу Тимановской. Об этом проинформировал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.