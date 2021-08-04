Житель США погиб вместе с сыном из-за полицейского произвола

Активисты из США пытаются добиться наказания для полицейских, которые застрелили из служебного оружия афроамериканца Эрика Смита и его маленького ребенка.

По имеющимся данным, трагедия произошла в мае 2021 года, когда правоохранители штатов Луизиана и Миссисипи преследовали автомобиль 30-летнего мужчины, подозреваемого в двойном убийстве и похищении своего четырехмесячного ребенка. В ходе погони Смит и его сын получили огнестрельные ранения, которые привели к смерти, сообщает Федеральное агентство новостей. Мужчина скончался на месте происшествия, а ребенок умер в больнице, несмотря на все усилия врачей.

Полиция позднее так и не предоставила семье погибших данных о том, кто произвел роковые выстрелы. После этого члены общественного движения Black Lives Matter вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство ходом расследования убийства.

Юристы из инициативной группы российского правозащитного Фонд борьбы с репрессиями уже предложили родственникам погибших помощь, о чем написали в своем Telegram-канале. Они направили письма властям США с просьбой прояснить ситуации к властям США.