Тимановскую уволили из белорусского центра олимпийской подготовки после скандала на ОИ

Легкоатлетку Кристину Тимановскую уволили из центра олимпийской подготовки Белоруссии, сообщил в соцсетях Белорусский фонд спортивной солидарности.

Бегунья 4 августа получила письмо, в котором минспорта и туризма республики направляет ее в командировку в МВД для дальнейшего прохождения службы. В случае, если утром 5 августа Тимановская не появится в здании министерства, ее уволят.

Конфликт между легкоатлеткой и Национальным олимпийским комитетом (НОК) Белоруссии произошел из-за эстафеты 4×400. Спортсменка заявила, что ее заставляют бежать дистанцию, к которой она даже не готовилась. В итоге тренерский штаб решил отправить Тимановскую на родину.

Но бегунья не захотела возвращаться в Минск, она решила получить политическое убежище в Австрии. Сейчас спортсменка находится в Вене и оформляет необходимые документы.