Медиагруппа "Патриот" объявила о сотрудничестве с уральским изданием "Хорошие новости"

Медиагруппа "Патриот" и уральское издание "Хорошие новости" объявили о начале сотрудничества.

"Хорошие новости" уникально тем, что публикует только позитивные материалы: о помощи людям в трудную минуту, о жителях Урала, о промышленном, экономическом и туристическом потенциалах региона.

"Наш проект регулярно становится победителем и призером профессиональных конкурсов региона и РФ", — рассказал главный редактор издания "Хорошие новости" Александр Олексюк.

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук подчеркнул, что сотрудничество с таким уникальным СМИ будет активно способствовать региональному информационному развитию России.

Ранее сайт 360tv.ru. сообщал, что фестиваль музыки и скульптуры состоялся в мраморном карьере на Урале. Перфоманс понравился не только участникам, но и посетителям мероприятия.