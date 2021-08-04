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Бориса Вишневского сняли с выборов Заксобрания в Петербурге из-за проблем с документами

/ Обновлено: 04 августа 2021 19:39
Бориса Вишневского сняли с выборов Заксобрания в Петербурге из-за проблем с документами

Члены территориальной избирательной комиссии (ТИК) проголосовали за снятие Бориса Вишневского с предстоящих выборов в Заксобрание Санкт-Петербурга.

За снятие с выборов члена партии "Яблоко" Бориса Вишневского проголосовали сразу девять представителей ТИК. Согласно официальной информации, причина отказа в регистрации — допущенные неточности в документах. Против снятия кандидатуры Вишневского проголосовали всего четыре человека.

Сообщается, что Вишневский неправильно оформил решение о согласовании списка с числом зарегистрированных делегатов. Главным его соперником по округу является председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, пишут "Невские новости".