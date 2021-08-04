Королева Елизавета II первой поздравила жену принца Гарри с юбилеем

Королева Великобритании Елизавета II стала первой, кто поздравил Меган Маркл с днем рождения. Герцогине Сассекской исполнилось 4 августа 40 лет.

Сегодня Меган Маркл принимает поздравления от родственников, друзей и коллег. Первой, кто поздравил бывшую актрису с днем рождения, стала сама королева Великобритании. Публикация от лица монарха появилась в Stories одного из аккаунтов королевской семьи, ведением которого занимается пресс-служба Букингемского дворца.

"Желаем герцогине Сассекской счастья в день рождения", — говорится в сообщении.

К публикации прилагалась серия снимков с Меган Маркл. На одной из фотографий герцогиня Сассекская запечатлена вместе с королевой. Кадр был сделан в 2018 году, во время открытия моста через реку Мерси и Манчестерский канал. После Елизаветы II к поздравлениям присоединились принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.